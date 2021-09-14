Ліга чемпіонів

Група F

Вільяреал – Аталанта – 2:2

Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Госенс, 83

Вилученння: Коклен, 84 (В)

Група G

Лілль – Вольфсбург – 0:0

Вилучення: Брукс, 63 (В)

Група H

Мальме – Ювентус – 0:3

Голи: Сандро, 23, Дибала, 45 (пен.), Мората, 45+1

Челсі – Зеніт – 1:0

Гол: Лукаку, 69

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Аталанта відзначилась швидким голом у протистоянні з Вільяреалом, але підопічним Гасперіні не вдалось довго втримувати перевагу. Ще до свистка на перерву господарі вирівняли становище. У другому таймі команди ще раз обмінялись голами, зафіксувавши бойову нічию. Український хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на двобій зі стартових хвилин та був замінений на 71-й хвилині.

Лілль приймав Вольфсбург. "Доги" домінували протягом першого тайму, проте влучність підводила господарів. На старті другого тайму французи все ж дотиснули німецьку команду, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Навіть вилучення у "вовків" не допомогло господарями завоювати три очки у двобої – нічия.

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Ювентус прогнозовано не помітив Мальме. Ще до перерви гравці "Старої Синьйори" відвантажили супернику три м'ячі та зняли усі питання щодо підсумків зустрічі. Другий тайм перетворився у звичайну формальність.

Чинний тріумфатор ЛЧ розпочинав єврокубковий сезон матчем проти Зеніта. Росіяни довго тримались, але головна атакувальна зброя лондонців Ромелу Лукаку не дозволив гостям розраховувати навіть на нічию. Бельгієць переграв суперників на другому поверсі та легко перевів м'яч у ворота, цей гол і став переможним. Схоже, Зеніт буде змагатись з Мальме за третє місце у групі H.

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