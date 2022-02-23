Ювентус потерял основного хавбека на длительный срок, – СМИ
08:58 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни не сможет помочь команде после травмы, которую получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.
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Маккенни сломал вторую и третью плюсневые кости стопы в столкновении с защитником Вильярреала Первисом Эступиньяном, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Отмечается, что американец выбыл не менее чем на 2 месяца. Ювентус пока что не сообщал официально о состоянии хавбека.
Добавим, что Маккенни провел за Ювентус 28 поединков в этом сезоне, в которых забил четыре гола.
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