Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни не сможет помочь команде после травмы, которую получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.

Маккенни сломал вторую и третью плюсневые кости стопы в столкновении с защитником Вильярреала Первисом Эступиньяном, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Отмечается, что американец выбыл не менее чем на 2 месяца. Ювентус пока что не сообщал официально о состоянии хавбека.

Добавим, что Маккенни провел за Ювентус 28 поединков в этом сезоне, в которых забил четыре гола.

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