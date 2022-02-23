Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні не зможе допомогти команді після травми, якої зазнав у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Вільяреала.

Маккенні зламав другу та третю плюсневі кістки стопи у зіткненні з захисником Вільяреала Первісом Еступіньяном, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Зазначається, що американець вибув не менше, ніж на 2 місяці. Ювентус наразі не повідомляв офіційно про стан хавбека.

Додамо, що Маккенні провів за Ювентус 28 поєдинків у цьому сезоні, у яких забив 4 голи.

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