Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував готовність Пауло Дибали та Альваро Морати до матчу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"Дибала і Мората точно не зіграють проти Челсі і Торіно. Це точно.

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Ми сподіваємося лише на те, що після паузи на матчі збірних вони повернуться в наше розпорядження. Це частина гри, нам треба продовжувати працювати", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, Пауло Дибала кульгаючи пішов з поля на 22-й хвилині матчу 6-го туру Серії А Ювентус – Сампдорія (3:2). Аргентинець підвернув ногу, намагаючись перехопити м'яч. Однак перед цим він встиг відкрити рахунок на 10-й хвилині.

Альваро Мората також тримався за задню частину стегна, коли на 82-й хвилині його замінили на Мойзе Кіна. Матч 2-го туру ЛЧ Ювентус – Челсі відбудеться 29 вересня.

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