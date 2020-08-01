ПСЖ завоевал Кубок французской лиги, отобрав у Лиона еврокубки – героический голкипер проиграл серию пенальти

Кубок французской лиги

ПСЖ – Лион – 0:0 (по пенальти – 6:5)

Удаление: Рафаэл, 120 (Лион)

Франция поспешно закончила чемпионат, поэтому тамошние клубы 4 месяца находились без игровой практики. Лишь в начале июля некоторые клубы начали проводить товарищеские матчи. ПСЖ разгромил Гавр, Васланд-Беверен и Селтик, не пропустив ни одного мяча, а затем минимально переиграл Сент-Этьен в финале Кубка Франции. Тот трофей дался парижанам большой ценой – травмировался Мбаппе.

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Лион также уже месяц набирает форму – 4 победы в 5 спаррингах (проиграл только Рейнджерс). "Ткачи" очень пострадали от остановки Лиги 1, им не хватило всего одного очка до еврокубковой зоны. Президент клуба Жан-Мишель Ола до последнего пытался отстоять справедливость – ноль выхлопа. Единственным шансом выйти в Европу остался финал Кубка лиги (есть еще вариант выиграть Лигу чемпионов, но никто в это не верит). Лион рисковал впервые с 1997-го пролететь мимо евроарены.

Лион солидно начал встречу, задал хороший темп и ничем не уступал ПСЖ. Неймар нанес первый удар в поединке, однако голкипер спокойно среагировал. Через несколько минут Ней обыгрался с Силвой и эффектно подкрутил под дальнюю штангу – мяч облизнул каркас ворот с внешней стороны. Однако это все, чем чемпионы Франции побеспокоили Лопеша за первые полчаса.

На другом конце поля стреляли Депай и Ауар – обоим не хватило точности. Лион хорошо накрывал техничных оппонентов, не гнушаясь фолами. Жестче всего играть против Неймара. Бразилец несколько раз хорошо получил по ногам, но не сник. ПСЖ развивал быстрые атаки. Вот только до ударов дело не доходило.

В конце первого тайма команды устроили 5-минутку на встречных курсах. Гуйе издалека пальнул под перекладину – вытащил голкипер Лиона. Дембеле должен был в упор расстреливать ворота ПСЖ, но махнул мимо мяча после прострела Дюбуа. Ди Мария выбежал на свидание с Лопешем и не пробил. Денайер после углового остро бил головой – мяч разминулся с воротами. На перерыв Лион ушел с преимуществом во владении и ударах.

Во второй половине встречи главным героем изо всех сил пытался стать Денайер – после его фейлов могли забивать Неймар и Ди Мария. Лион выстоял и продолжил проверять на прочность Неймара. Бразилец опасно исполнил один из стандартов, однако Лопеш вытащил мяч из угла. Между тем у Томаса Тухеля возникли новые кадровые потери - травмированы Икарди и Курзава.

Тренеры освежили игру заменами, а главными на поле оставались голкиперы. Навас потянул удар Корне в "девятку" и поймал выстрел Экамби. Лопеш же чудом среагировал на удар Неймара головой в упор, вытащив мяч из-под перекладины. В основное время голкиперы так и не дали сбоя – игра перешла в овертайм.

Лопеш еще успел спасти Лион после ряда мощных ударов. А на 120-й минуте ПСЖ заработал острый штрафной – Рафаэл ценой красной карточки остановил Ди Марию. Неймар не реализовал перспективный стандарт. Все решилось только в серии послематчевых пенальти.

Долго никто не промахивался с "точки", Неймар традиционно устроил целый спектакль, но забил. Роковой стала ошибка Бертрана Траоре – Навас взял удар. ПСЖ выиграл "малый требл" Лион остался без еврокубков, а последнюю путевку в Лигу Европы от Франции получил Реймс.

Обе команды вскоре будут играть в Лиге чемпионов. Лион 7 августа проведет ответный матч 1/8 финала против Ювентуса (первый поединок "ткачи" выиграли 1:0). ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов еще до коронавирусной паузы. Финальная стадия турнира состоится в Португалии. Парижане в 1/4 встретятся с Аталантой.

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