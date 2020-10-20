"У нас есть определенный опыт, но Лига чемпионов – это самый высокий уровень. Сегодняшняя игра покажет, где мы находимся. Мы проделали большую работу.

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Такие команды, как Ювентус и Барселона, покажут, чего мы стоим. У нас еще очень много работы. Я не хочу ничего прогнозировать, но уверен, что Динамо может показать очень хороший футбол. Если это получится, то придут и победы, и очки", – сказал Огнен Вукоевич в комментарии ТК Футбол.

Заметим, Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов играет с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

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