"У нас є певний досвід, але Ліга чемпіонів – це найвищий рівень. Сьогоднішня гра покаже, де ми перебуваємо. Ми виконали велику роботу.

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Такі команди, як Ювентус і Барселона, покажуть, чого ми варті. У нас ще дуже багато роботи. Я не хочу нічого прогнозувати, але впевнений, що Динамо може показати дуже хороший футбол. Якщо це вийде, то прийдуть і перемоги, і очки", – сказав Огнєн Вукоєвіч у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів грає з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

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