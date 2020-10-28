Повторение триумфального для киевлян финала Кубка кубков 1975. Тогда команда Лобановского разгромила венгров 3:0. В целом же динамовцы трижды встречались с представителями этой страны, каждый раз побеждая. Где смотреть матч Ференцварош – Динамо онлайн? Встречу показывает MEGOGO на Volia Football1 hd. Также прямая трансляция запланирована на канале "Футбол 2". Начало студии "Ночь Лиги чемпионов" там же за час до игры. Матч, как и онлайн-трансляция Ференцварош – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Если у команды Реброва отсутствуют кадровые потери, то Луческу в последний момент недосчитался ключевых игроков: Бущан и Миколенко подхватили коронавирус, составив компанию в лазарете Костевичу, Тымчику и Бурде.

Ференцварош – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Стартовый состав киевского клуба без неожиданностей. В запас попал потенциальный дебютант Тудор Бэлуце. Там же сразу 5 креативных игроков: Леднев, Дуэлунд, Цитаишвили, Вербич, Жерсон. А вот Сергей Ребров выпускает обоих своих украинцев с первых минут. Зубков будет играть на правом крыле атаки, Харатин – в опорной зоне.

Ференцварош: Дибуш – Ловренчич (к), Блажич, Ковачевич, Хайстер – Харатин, Сомалия – Зубков, Шигер, Нгуен – Исаел

Динамо: Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга