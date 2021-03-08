"Мы в полной мере понимаем красоту и ответственность игр в Лиге чемпионов. У этих матчей совсем иная энергетика, но относиться к ним надо, как любым другим важным матчам.

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Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса Де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок Ювентус – Порту состоится во вторник, 9 марта. Первый матч завершился неожиданной победой "драконов" (2:1).

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