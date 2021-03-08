"Ми повністю розуміємо чарівність і відповідальність ігор у Лізі чемпіонів. У цих матчах зовсім інша енергетика, але ставитися до них треба, як до будь-яких інших важливих матчів.

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Рахунок залишає інтригу гранично відкритою. Потрібно зіграти з головою, щоб завершити матч із тим результатом, що виведе до наступного раунду. Завтра буде визначальна для нас гра в Лізі чемпіонів.

Повинні грамотно зіграти з точки зору техніки, оскільки нам протистоятиме суперник, що щільно обороняється. Він не залишає вільних зон між лініями та часу на роздуми. Знадобиться уся наша техніка та терпіння.

Хлопці, які продовжують відновлюватися, тренувалися разом із нами. Вперше в мене була повна загальна група, якщо не враховувати Маттейса Де Лігта, який обмежився розминкою. Решта гравців у строю, хай деякі й не готові на сто відсотків", – цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що поєдинок Ювентус – Порту відбудеться у вівторок, 9 березня. Перший матч завершився несподіваною перемогою "драконів" (2:1).

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