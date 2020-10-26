Главный тренер Юве Андреа Пирло может столкнуться с кадровыми проблемами в защитном звене.

Леонардо Бонуччи не смог доиграть встречу 5-го тура Серии А против Вероны (1:1) и попросил замену на 77-й минуте. Врачи, к счастью, не нашли у 33-летнего защитника серьезного повреждения правого бедра, сообщает официальный сайт клуба.

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Несмотря на это, медперсонал туринцев продолжает следить за состоянием Леонардо, вероятно, футболист пропустит поединок с Барселоной в рамках второго тура группового этапа ЛЧ, который состоится 28 октября.

Напомним, в первом туре ЛЧ Ювентус в Киеве переиграл Динамо (2:0).

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