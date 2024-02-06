Юношеская ЛЧ, плей-офф

Митьюлланд (U-19) – РБ Лейпциг (U-19) – 1:1 (2:4 – пен.)

Голы: Крюгер-Йонсен, 13 – Норбай, 90+5

Майнц (U-19) – Барселона (U-19) – 2:2 (6:5 – пен.)

Голы: Гляйбер, 25, Шульц, 73 – Дарвих, 34, Родригес, 48

На 62-й минуте центральный защитник РБ Лейпциг Тим Кёлер заработал второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве. К тому моменту времени немцы проигрывали Митьюлланду из-за раннего гола Крюгера-Йонсена. Однако, несмотря на обстоятельства, команда экс-тренера Шальке и Аугсбурга Мануэля Баума сравняла счёт на последних секундах компенсированного времени, а затем сумела добыть победу в серии пенальти. Игроки Митьюлланда не реализовали сразу два 11-метровых удара.

Барселона официально подписала немецкого вундеркинда – клаусула составила 1 миллиард евро

В параллельном матче между Майнцем и Барселоной немцы поддержали победный флешмоб. "Карнавальщики" не позволили Барселоне победить в основное время и оказались точнее в серии пенальти. Голкипер "блаугранас" Диего Кочен был близок к тому, чтобы отразить два из первых четырёх пенальти, однако первый промах с отметки случился при пятом ударе игроков Майнца – сплоховал автор первого гола Гляйбер. У Барселоны же своими шансами не воспользовались сразу двое игроков – Марк Бернал и Пау Прим...

По итогам этой встречи полузащитник каталонцев Ноа Дарвих получил травму. Ему тяжело даётся адаптация в Каталонии, но, похоже, небольшой прогресс в игре все-таки есть – даже сегодня ему удалось отличиться голом.

Остальные матчи раунда будут сыграны в среду, 7 февраля.