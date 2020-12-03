"Это большая ошибка. Еще его столкновение с Паредесом было прямой красной. Ты же взрослый человек, не нужно реагировать на такие провокации и подставлять собственную команду.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 1:3 – видео голов и обзор матча

Если бы я был тренером, и кто-то из моих игроков так поступил, то уже никогда не выступал за мою команду. Это жалко. В общем виноват Фред, но и Сульшер также. Тренер должен вмешиваться, чтобы защитить команду в таких ситуациях", – цитирует Оуэна Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед пропустил второй мяч на 69 минуте, а на следующей Фред получил свою вторую желтую. После удаления экс-звезды Шахтера "красные дьяволы" пропустили от ПСЖ еще раз.

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