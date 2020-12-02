В среду, 2 декабря, завершается 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Отчет о матчахЛига чемпионов: результаты матчей 2 декабря 2020 групп E, F и H читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур

Группа E

Краснодар – Ренн – 1:0

Гол: Берг, 72

Севилья – Челси – старт в 22:00

Группа F

Боруссия Д – Лацио – старт в 22:00

Брюгге – Зенит – старт в 22:00

Группа H

Истанбул Башакшехир – РБ Лейпциг – 3:4

Голы: Кахведжи, 45+3, 72, 85 – Поульсен, 26, Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90+2

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – старт в 22:00

В "группе смерти" Лейпциг поехал за обязательной победой в Турцию. Немецкая команда полностью доминировала в первом тайме, что вылилось в два гола. Турки дали пробить Забитцеру, а мяч от Поульсена залетел в ворота. Башакшехир потерял в собственной штрафной Мукиеле, а француз с передачи Форсберга поразил дальний угол.

Хозяева еще до перерыва сократили отставание с углового, а затем активно начали второй тайм, создав ряд хороших моментов. Вишча даже забил, но из офсайда. Лейпциг постепенно вернул себе инициативу и закрепил преимущество – гол создала испанская связка Анхелиньо-Ольмо.

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Кахведжи красивым дальним ударом с игры возродил интригу, а в конце встречи шедеврально пробил со штрафного, оформив хет-трик! Башакшехир сотворил впечатляющий камбэк, но от поражения не спасся. Лейпциг все же забил четвертый гол усилиями Серлота. Безумие!

Таким образом саксонские "быки" набрали 9 очков и с нетерпением ждут новостей из Манчестера, где играют МЮ и ПСЖ. Истанбул с 3 баллами потерял шансы на плей-офф.

Другие "быки" – кубанские – также отпраздновали успех. Краснодар добыл первую для россиян победу в этой Лиге чемпионов – до сих пор было 13 безвыигрышных матчей. В равном поединке с Ренном единственный гол забил 36-летний Маркус Берг. Швед откликнулся на вынос с собственной половины, выиграл забег и расстрелял голкипера. Благодаря этой победе Краснодар гарантировал себе третье место в группе E и путевку в Лигу Европы. Ренн финиширует последним.