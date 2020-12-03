"Це велика помилка. Ще його зіткнення з Паредесом було прямою червоною. Ти ж доросла людина, не потрібно реагувати на такі провокації і підставляти власну команду.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Якби я був тренером, і хтось з моїх гравців так вчинив, то вже б ніколи не виступав за мою команду. Це жалюгідно. Загалом винен Фред, але і Сульшер також. Тренер повинен втручатися, щоб захистити команду в таких ситуаціях", – цитує Оуена Goal.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед пропустив другий м'яч на 69 хвилині, а на наступній Фред отримав свою другу жовту. Після вилучення екс-зірки Шахтаря "червоні дияволи" пропустили від ПСЖ ще раз.

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