"Это просто ложь": директор Манчестер Сити заверил, что клуб докажет неправомерность дисквалификации из Лиги чемпионов

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано не согласен с решением УЕФА дисквалифицировать клуб из Лиги чемпионов из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

"Я думаю, что клуб должен был сказать что-то об этом. Мы должны сказать это ради самих себя, ради всех заинтересованных сторон, ради фанатов и всей семьи Манчестер Сити во всем мире.

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Самое важное, что я должен сегодня сказать: все обвинения – ложь. Это просто ложь. Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первая – это ложные обвинения. Вторая – мы сделаем все возможное, чтобы доказать это. Но мы должны быть осторожными. Мы должны уважать этот процесс, что все еще продолжается.

Владелец не инвестировал в клуб любые средства, которые не были должным образом оформлены. Как футбольный клуб мы стабильны, прибыльны, у нас нет долгов, наши счета множество раз проверялись аудиторами, регуляторами, инвесторами, все абсолютно чисто", – цитирует Сориано пресс-служба Манчестер Сити.

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