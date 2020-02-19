toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

"Это просто ложь": директор Манчестер Сити заверил, что клуб докажет неправомерность дисквалификации из Лиги чемпионов

16:38 81 Читати українською
"Это просто ложь": директор Манчестер Сити заверил, что клуб докажет неправомерность дисквалификации из Лиги чемпионов
Ферран Сориано / фото из соцсетей

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано не согласен с решением УЕФА дисквалифицировать клуб из Лиги чемпионов из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

"Я думаю, что клуб должен был сказать что-то об этом. Мы должны сказать это ради самих себя, ради всех заинтересованных сторон, ради фанатов и всей семьи Манчестер Сити во всем мире.

Манчестер Сити может столкнуться с новым расследованием УЕФА

Самое важное, что я должен сегодня сказать: все обвинения – ложь. Это просто ложь. Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первая – это ложные обвинения. Вторая – мы сделаем все возможное, чтобы доказать это. Но мы должны быть осторожными. Мы должны уважать этот процесс, что все еще продолжается.

Владелец не инвестировал в клуб любые средства, которые не были должным образом оформлены. Как футбольный клуб мы стабильны, прибыльны, у нас нет долгов, наши счета множество раз проверялись аудиторами, регуляторами, инвесторами, все абсолютно чисто", – цитирует Сориано пресс-служба Манчестер Сити.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Лунин получил нового наставника – специалист работал с именитой командой Ла Лиги
06:00
683
Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити УЕФА Финансовый fair-play футбольные финансы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
    Світ — 11:53514 Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
3
час
:
31
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук