Манчестер Сити может столкнуться с новым расследованием УЕФА

Представители контролирующих органов продолжат мониторить манчестерский клуб.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит расследование относительно Манчестер Сити, сообщает The Guardian.

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По информации издания, в связи с завышением спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 годы УЕФА намерена провести проверку соглашений с компанией Abu Dhabi, партнерство с которой датировано 2016 годом. Футбольные органы намерены выяснить, имеют ли подписанные контракты настоящую рыночную стоимость или может владелец Манчестер Сити вкладывает в клуб финансы под видом коммерческого спонсорства.

Напомним, команду нашего Александра Зинченко уже отстранили от участия в еврокубках на два следующих сезона, а также оштрафовали на 30 млн евро – руководители клуба не согласны с такими решениями и намерены отстаивать свои интересы в суде.

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