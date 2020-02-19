"Це просто брехня": директор Манчестер Сіті запевнив, що клуб доведе неправомірність дискваліфікації з Ліги чемпіонів

Виконавчий директор Манчестер Сіті Ферран Соріано не згоден з рішенням УЄФА дискваліфікувати клуб з Ліги чемпіонів через порушення правил фінансового фейр-плей.

"Я думаю, що клуб повинен був сказати щось про це. Ми повинні сказати це заради самих себе, заради всіх зацікавлених сторін, заради фанатів і всієї сім'ї Манчестер Сіті в усьому світі.

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Найважливіше, що я повинен сьогодні сказати: всі звинувачення – брехня. Це просто брехня. Фанати можуть бути впевнені в двох речах. Перша – це помилкові звинувачення. Друга – ми зробимо все можливе, щоб довести це. Але ми повинні бути обережними. Ми повинні поважати цей процес, який все ще триває.

Власник не інвестував в клуб будь-які кошти, які не були належним чином оформлені. Як футбольний клуб ми стабільні, прибуткові, у нас немає боргів, наші рахунки безліч разів перевірялися аудиторами, регуляторами, інвесторами, все абсолютно чисте", – цитує Соріано прес-служба Манчестер Сіті.

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