"Я сказал, что для нас это будет финал, мы провели великолепный матч. Мы сделали то, о чем я просил: сыграли вместе друг для друга. Реал заслужил победу.

Интер – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Потеряв ключевых игроков, нам пришлось играть группой и демонстрировать индивидуальные навыки. Мы показали командный дух и характер, которые всегда проявляли в Лиге чемпионов. Мы довольны своим выступлением", – цитирует Модрича Football Italia.

К слову, матч Интер – Реал завершился со счетом 0:2. После 4-х туров команда Зидана набрала 7 очков и идет вторый в квартете В. Интер расположился последним с двумя пунктами.

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