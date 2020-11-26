Интер – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча
01:00 - Читати українською
Реал победил Интер в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Реал на Футбол 24.
завершено
Эден Азар 7’
Ашраф Хакими 60’
7’ Эден Азар
60’ Ашраф Хакими
Уже в начале матча Азар реализовал пенальти и забил впервые в Лиге чемпионов с 2017 года. До перерыва Интер остался в меньшинстве из-за удаления Видаля. Во второй половине мадридцы удвоили свое преимущество благодаря автогола своего экс-игрока Ашрафа Хакими.
Реал победил Интер и сделал весомую заявку на выход в плей-офф ЛЧ – Видаль получил две жёлтые за несколько секунд
Таким образом, Реал набрал 7 очков и вышел на второе место в группе B, Интер с 2 пунктами остался последним.
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