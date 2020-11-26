Матч между Интером и Реалом имел очень важное значение в контексте борьбы за выход в евровесну. "Нерадзурри" до сих пор не знали побед в ЛЧ, замыкая группу В с двумя очками в активе, а "сливочные" шли третьими с четырьмя зачётными баллами – впервые они выиграли три недели назад именно у миланцев. До второго места мадридцам было достаточно даже ничьи, а вот Интеру отступать уже некуда.

Эдегор на тренировке уничтожил оборону Реала — Лунин не спас партнеров

Антонио Конте на встречу с Реалом выставил практически основной состав, а вот Зинедину Зидану пришлось выкручиваться – из-за травм и вспышки COVID-19 он не мог рассчитывать на Рамоса, Бензема, Йовича, Милитао и Вальверде. Кроме того, в запасе остались Каземиро и наш Андрей Лунин. На острие атаки испанцев оказались Азар, Мариано Диас и Васкес, а место капитана в центре обороны занял Начо.

Несмотря на значительное количество кадровых потерь, инициативу со старта матча захватили мадридцы. Уже на 5-й минуте Реал заработал пенальти: Азар вырвался из-под прессинга на левом фланге и начал комбинацию, Эдегор отдал разрезной пас в штрафную, а там Начо получил по ногам от Бареллы – к "точке" подошел Азар, открыв счёт. 1:0!

Реал продолжал давление. Уже через пять после забитого гола Васкес выстрелил с дистанции, попав в дальнюю штангу, а на 12-й минуте метров с шести головой пробивал Мариано – точно в руки Хандановичу. На 17-й же помочь мадридцам решил Видаль, который выкатил неудачный пас на фланг – Менди перехватил его, обыгрался в стеночку с Азаром и ворвался на левый край штрафной, но вместо финального удара жестко прострелил на Васкеса. Замкнуть передачу не удалось. В целом, до 20-х минут "сливочные" доминировали, пользуясь разрывами между линиями в центральной оси Интера и шикарно играя в пас.

В середине первого тайма Интер выровнял ход встречи и наметил ослабленную зону на фланге Менди. Ферлан регулярно ошибался под прессингом и терял позицию, но к реальному моменту довести дело хозяевам никак не удавалось. Впрочем, общее давление миланцев сказывалось: на 25-й минуте Бастони пробивал выше ворот с дистанции, а на 26-й Лукаку со стандарта с 23-х метров пробил на трибуны – Реал огрызнулся вбеганием Азара на правый край штрафной с ударом в ближний угол. Ханданович парировал.

Ключевой эпизод встречи произошел на 34-й минуте. Менди под давлением отдал неудачную поперечную передачу, а Интер разыграл атаку с вбеганием Видаля на левый край штрафной – там Артуро упал в контакте с Вараном, однако судья Энтони Тейлор решил, что фола не было. "Нерадзурри" рассердились и обступили арбитра, а Видаль так горячо спорил, что получил сразу две жёлтые карточки.

Интер остался в меньшинстве, однако удаление испортило игру не только для хозяев. Реал в последние десять минут также выглядел растерянно, ничего конкретного не создав.

После перерыва Антонио Конте снял с игры Лаутаро и Бастони, бросив в бой Перишича и Д'Амброзио. Впрочем, второй тайм активнее начали "сливочные": на 47-й минуте Мариано пробил с дистанции в руки Хандановичу, а на 49-й Менди выстрелил с острого угла – мяч попал во внешнюю сторону сетки ворот. Впрочем, Интер довольно быстро перехватил инициативу и организовал ряд острых полумоментов. Самое главное,что "нерадзурри" регулярно врывались в штрафную и создавали панические ситуации, а Реал вообще не отвечал на эти эпизоды.

Встревоженный Зинедин Зидан на 57-й минуте решил провести замены, вместо Мариано и Эдегора выпустив Каземиро и Родриго. Уже через две минуты этот ход принёс успех: Васкес ворвался на правый край штрафной и подал на дальнюю штангу, а Родриго замкнул ударом с лёту – 2:0. Правда, там было касание от Хакими, на которого и записали взятие ворот. Ашраф помог бывшему клубу с голом и в Мадриде, и в Милане.

Антонио Конте сразу же снял с игры марокканца и выпустил Санчеса, но Алексис растворился. Сама же игра после второго гола стала открытой, ведь Интер пошел вперёд отыгрываться, а Реал пытался поймать соперника на контратаке. Команды обменялись двумя топ-моментами: на 69-й минуте Васкес после подачи со стандарта пробил с близкой дистанции, а Перишич на 72-й закрутил мяч с угла штрафной в дальнюю девятку – исполнителям немного не хватило точности! После ряда эпизодов меньшей остроты мадридцы могли устроить разгром благодаря удару свежего Винисиуса метров с 14-ти, но бразилец пробил на трибуны – Интер же ответил выстрелом Перишича на 82-й с левого края штрафной. Куртуа парировал.

В конце встречи "нерадзурри", к сожалению, смирились с поражением, а "бланкос" особо и не старались устроить разгром. Темп матча упал, моменты исчезли. В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей.

Таким образом, Реал набрал семь очков и поднялся на вторую позицию в группе В, сместив Шахтер на третью строчку. Интер, имея в активе два зачётных балла, остаётся на дне таблицы с чисто математическими шансами на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Похоже, теперь миланцы будут бороться с "горняками" за Лигу Европы.

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