31-летний бразилец травмировал связку голеностопного сустава в матче чемпионата Франции против Лилля (19 февраля), врачи приняли решение об операции. Звездный футболист пропустит 3-4 месяца, то есть в нынешней кампании не сыграет. Реакция Дюгарри на эту новость была нетипичной.

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"Я рад за ПСЖ, что Неймар травмировался. Верю, что это удивительное стечение обстоятельств и шанс для Кристофа Гальтье. Эта команда куда более сбалансирована с пятью защитниками, тремя хавбеками и дуэтом Месси-Мбаппе впереди. Я не могу его видеть. Просто больше не могу. Я считаю его невыносимым в его дриблинге, его поведении. Я не хочу больше видеть его на поле", – цитирует Дюгарри GFFN.

Напомним, в нынешней кампании Неймар успел провести 29 матчей, оформив 18 голов и 17 ассистов. Парижане идут первыми в Лиге 1 и сражаются з Баварией за выход в четвертьфинал ЛЧ.

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