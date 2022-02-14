"У мене хороші відчуття, у Реала – уся упевненість світу. Це складний матч, найважчий суперник. Як і ми, вони бажають виграти турнір. Ця гра могла б стати фіналом, і ніхто б не здивувався. Ми хочемо вибити ПСЖ. Про час у ПСЖ у мене чудові спогади. Мені подобалося там працювати через фанів, бачу, що там чудова команда. Почеттіно чудово працює, там великий тиск. Важливо перемогти. На нас чекає топ-матч.

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Думаю, обидві команди перебувають під тиском, це чудові суперники. Нам буде складно з ними, їм – із нами. Такі ці матчі. Не треба забагато думати. Потрібно добре готуватися, терпіти та справлятися з тиском. Ми зіграємо з чудовою командою на прекрасному стадіоні. Єдине, про що нам треба думати, – це те, як показати максимум. Ми зробимо це.

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Тренеру до таких матчів не дуже важко готуватися. Упевнений, тут у гравців є стовідсоткова мотивація. Потрібно підготувати хороший план, але завтра зіграють команди. Складання плану не буде важким ні для мене, ні для Почеттіно", – поділився Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Реалом відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.

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