"Фаворита нет. В сегодняшнем футболе их не бывает. Ты можешь победить, можешь выйти в финал, но впереди 90 минут и победит тот, кто хочет этого. Если сравнивать наши составы с ПСЖ, они похожи. В футболе сегодня нет фаворитов.

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Посмотрим, удастся ли нам победить. Реал здесь, чтобы провести хороший матч. Нужно на 100% выложиться, показать, на что мы способны. Я чувствую себя хорошо. Буду тренироваться, и мы примем решение об участии в матче. Я всегда готов помочь команде. Если бы это было не так, то я не играл бы за Реал. Если нужно форсировать восстановление, я буду делать это. Но главное – не усугубить травму, ведь это повредит команде. Посмотрим, какими будут мои ощущения.

Игра против ПСЖ? Это сложно. Они играют против команд, которые ждут своего шанса. Трудно играть хорошо, когда приходится 70 минут действовать в такой манере. Иногда это не очень приятно смотреть. Нужно ждать и проявлять терпение. Но, по моему мнению, это отличная команда. Они имеют отличных исполнителей, хороших защитников, качественных игроков в центре поля. В Лиге чемпионов команды играют лучше.

Месси? Он невероятный, люди ждут голов от него, но то, что Лео делает на поле... Я много играл с ним. Завтра другая игра, мы должны поговорить о футболе. Мбаппе? Понятно, что это очень большой матч, игра против Килиана – особенная. Как всем известно, однажды он сможет перейти в Реал. Но самое важное – победить", – цитирует Бензема AS.

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