"После первого тайма Эрнандес сказал, что фол был. Ну я подошел к нему и говорю: "Фол"? Он: "Yes, foul", – и все. В принципе, больше ничего не говорил.

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Главный судья сказал: "Может быть, фол и был, но мяч ты принимал не в сторону ворот". Неясно. Когда мы с Ворсклой играем, человек принимает в сторону углового и нам ставят одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такое не дают. Эрнандес так и сказал мне, что фол, а главный – что я принимал не в сторону ворот", – сказал Буяльский в комментарии Telegram-каналу "Бомбардир".

Напомним, главным арбитром матча был Халил Мелер из Турции. Динамо после безголевой ничьей между Бенфикой и Барселоной потеряло все шансы на евровесну.

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