"Після першого тайму Ернандес сказав, що фол був. Ну я підійшов до нього і кажу: "Фол"? Він: "Yes, foul", – і все. У принципі, більше нічого не говорив.

Суркіс вибухнув після гідної поразки від Баварії: "Якщо такі пенальті не давати, то я не розумію, які треба давати"

Головний суддя сказав: "Може, фол і був, але м'яч ти приймав не у бік воріт". Не зрозуміло. Коли ми з Ворсклою граємо, людина приймає у бік кутового і нам ставлять одинадцятиметровий. А у Лізі чемпіонів таке не дають. Ернандес так і сказав мені, що фол, а головний – що я приймав не у бік воріт», – сказав Буяльський у коментарі Telegram-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, головним арбітром матчу був Халіл Мелер із Туреччини. Динамо після безгольової нічиєї між Бенфікою та Барселоною втратило будь-які шанси на євровесну.

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