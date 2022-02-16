Полузащитник Харви Эллиот стал самым молодым игроком, выходившим в основе "красных" на матч основной стадии Лиги/Кубка чемпионов, информирует Opta.

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Юрген Клопп в поединке против Интера доверился парню, которому сейчас 18 лет и 318 дней. Эллиот побил рекорд своего нынешнего партнера Трента Александера-Арнольда. Правый защитник Ливерпуля сыграл в основе против Спартака (сезон ЛЧ 2017/18), когда ему было 18 лет и 354 дня.

Напомним, Эллиот пропустил первую часть сезона из-за ужасной травмы голеностопа, однако довольно быстро восстановился и снова помогает команде.

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