Лига чемпионов – это турнир, провести хотя бы один матч в котором мечтает каждый футболист планеты. Некоторым удавалось воплотить мечту всей жизни в очень юном возрасте.

Время от времени на футбольном небосклоне появляются звезды, сияние которых заметно сразу. Этим талантливым игрокам удается очень быстро достигать высот, для покорения которых многим не хватает даже целой карьеры.

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Матчи Лиги чемпионов – одна из таких футбольных высот. История знает таланты, которым удалось достичь ее уже в 16-летнем возрасте. Такие моменты невозможно забыть – они навсегда вписываются в летопись.

Юри Тилеманс, Андерлехт, дебют – 16 лет и 161 день

Один из самых больших футбольных талантов Бельгии рано появился на радарах специалистов. Помогла этому и ставка Андерлехта на молодых исполнителей – клуб планировал в будущем серьезно пополнить свою казну. Выход 16-летнего Тилеманса в матчах чемпионата быстро стал привычным явлением – центральный полузащитник соответствовал уровню и оправдывал разданные авансы.

В сентябре 2013 года Юри услышал гимн Лиги чемпионов – ему доверили место в стартовом составе в матче против Олимпиакоса. К сожалению, порадоваться дебюту на полную не удалось – греческий гранд разобрался с бельгийским оппонентом со счетом 3:0.

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Ален Халилович, Динамо Загреб, дебют – 16 лет и 129 дней

Хорватия никогда не жаловалась на нехватку футбольных талантов. Одним из них был и Ален Халилович, которого называли "новым Месси". Главный талант страны быстро завоевал место в загребском Динамо и заставил говорить о себе весь футбольный мир.

Правда, дебют против ПСЖ в 1 минуту вряд ли назовешь ярким воспоминанием. Возможно, он где-то сыграл злую шутку с психологией юноши – после этого он путешествовал по большим клубам, среди которых были Барселона и Милан, но проявить себя не сумел ни в одном из них.

Райан Шерки, Лион, дебют – 16 лет и 103 дня

Один из самых талантливых воспитанников академии Лиона быстро попробовал свои силы во взрослом футболе. Техничный и не по годам умный полузащитник стал блестящим бриллиантом, сияние которого нравится всем футбольным поклонникам.

К сожалению, его дебют в ЛЧ тоже не стал праздником победы – Лион не смог ничего противопоставить Зениту и потерпел поражение со счетом 0:2. Впрочем, для Шерки это дало еще большую мотивацию, и сейчас он один из лучших молодых футболистов Европы.

Селестин Бабаяро, Андерлехт, дебют – 16 лет и 87 дней

Нигерийский защитник приехал покорять Европу в возрасте 15 лет. Андерлехт стал отличным трамплином для его карьеры – уже через год талант попробовал свои силы на уровне Лиги чемпионов.

Этому футболисту есть что вспомнить: выход в основе на игру против Стяуа наделал много шума, а две желтые карточки и удаление уже на 37-й минуте произвели настоящий фурор. Впрочем, это не помешало ему сиять в футболке Челси и Ньюкасла.

Юссуфа Мукоко, Боруссия Дортмунд, дебют – 16 лет и 18 дней

Об этом таланте футбольный мир знал еще задолго до того, как он попал в первую команду "шмелей". Каждый слышал о фантастическом парне, который кладет голы пачками, выступая за старшие команды.

Его появление на футбольном поле в матче ЛЧ в возрасте 16 лет ни для кого не стало сенсацией. Единственный из списка, кто попробовал дебютную победу на вкус – Боруссия на выезде одолела Зенит со счетом 2:1. Талант не стал останавливаться и прогрессирует безумными темпами, превращаясь в настоящую футбольную звезду.