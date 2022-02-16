Півзахисник Харві Елліот став наймолодшим гравцем, який виходив у основі "червоних" на матч основної стадії Ліги/Кубка чемпіонів, повідомляє Opta.

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Юрген Клопп у поєдинку проти Інтера довірився хлопцю, якому зараз 18 років і 318 днів. Елліот побив рекорд свого нинішнього партнера – Трента Александера-Арнольда. Правий захисник Ліверпуля зіграв у основі проти Спартака (сезон ЛЧ 2017/18), коли йому було 18 років і 354 дні.

Нагадаємо, Елліот пропустив першу частину сезону через жахливу травму гомілкостопу, однак доволі швидко відновився і знову допомагає команді.

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