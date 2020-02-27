Екс-зірка Манчестер Сіті Річардс назвав останню перепону де Брюйне на шляху до статусу легенди

Колишній оборонець англійського Манчестер Сіті Майка Річардс відзначив внесок Кевіна де Брюйне в перемогу над мадридським Реалом (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У перші 60 хвилин де Брюйне був найнепомітнішим на полі. Та щойно він став більш залученим до гри, все змінилося.

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Він підняв на інший рівень роль півзахисника. В активі Кевіна черговий асист і важливий гол. Наразі він вже відмінний гравець, але щоб стати легендою, він повинен привести цю команду до перемоги в Лізі чемпіонів", – заявив Річардс у коментарі Goal.

Нагадаємо, що "містяни" поступалися Реалу після гола Іско, але забиті м'ячі Жезуса та де Брюйне зробили Сіті фаворитом протистояння із "вершковими".

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