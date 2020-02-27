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Екс-зірка Манчестер Сіті Річардс назвав останню перепону де Брюйне на шляху до статусу легенди

20:59 469 Читать на русском
Екс-зірка Манчестер Сіті Річардс назвав останню перепону де Брюйне на шляху до статусу легенди
Кевін де Брюйне / PA

Колишній оборонець англійського Манчестер Сіті Майка Річардс відзначив внесок Кевіна де Брюйне в перемогу над мадридським Реалом (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"У перші 60 хвилин де Брюйне був найнепомітнішим на полі. Та щойно він став більш залученим до гри, все змінилося.

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Він підняв на інший рівень роль півзахисника. В активі Кевіна черговий асист і важливий гол. Наразі він вже відмінний гравець, але щоб стати легендою, він повинен привести цю команду до перемоги в Лізі чемпіонів", – заявив Річардс у коментарі Goal.

Нагадаємо, що "містяни" поступалися Реалу після гола Іско, але забиті м'ячі Жезуса та де Брюйне зробили Сіті фаворитом протистояння із "вершковими".

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Майка Річардс Майка Річардс
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