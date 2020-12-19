"Есть ли у Динамо шансы пройти Брюгге? А почему же нет? Шансы – 50 на 50. Но надо постараться.

Яремчук: Мне кажется, Динамо не готово сейчас покупать серьезных игроков

Что в футболе самое главное? Реализация голевых моментов. Когда ты не реализуешь те моменты, которые тебе позволяет другая команда, тогда и результата не будет. Результат остается, а игра забывается. Посмотрим. Будем следить, переживать", – сказал Яремчук в комментарии изданию Динамомания.

Напомним, подопечные Луческу пробились в Лигу Европы, заняв в своей группе Лиги чемпионов третье место после Ювентуса и Барселоны и не пустив в 1/16 финала второго по силе еврокубка Ференцварош Сергея Реброва.

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