"Чи є у Динамо шанси пройти Брюгге? А чому ж немає? Шанси – 50 на 50. Але треба постаратися.

Яремчук: Мені здається, Динамо не готове зараз купувати серйозних гравців

У футболі що найголовніше? Реалізація гольових моментів. Коли ти не реалізуєш ті моменти, які тобі дозволяє інша команда, тоді і результату не буде. Результат залишається, а гра забувається. Побачимо. Будемо слідкувати, переживати", – сказав Яремчук у коментарі виданню Динамоманія.

Нагадаємо, підопічні Луческу пробились у Лігу Європи, посівши у своїй групі Ліги чемпіонів третю сходинку після Ювентуса та Барселони і не пустивши в 1/16 фіналу другого за силою євротурніру Ференцварош Сергія Реброва.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ