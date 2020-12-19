Екс-зірка Динамо вказав на головну єврокубкову проблему команди Луческу
Легендарний півзахисник "біло-синіх" Іван Яремчук поділився думками щодо виступів свого колишнього клубу у Лізі чемпіонів.
"Чи є у Динамо шанси пройти Брюгге? А чому ж немає? Шанси – 50 на 50. Але треба постаратися.
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У футболі що найголовніше? Реалізація гольових моментів. Коли ти не реалізуєш ті моменти, які тобі дозволяє інша команда, тоді і результату не буде. Результат залишається, а гра забувається. Побачимо. Будемо слідкувати, переживати", – сказав Яремчук у коментарі виданню Динамоманія.
Нагадаємо, підопічні Луческу пробились у Лігу Європи, посівши у своїй групі Ліги чемпіонів третю сходинку після Ювентуса та Барселони і не пустивши в 1/16 фіналу другого за силою євротурніру Ференцварош Сергія Реброва.
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