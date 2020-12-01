"Я верю, что и на этот раз Шахтер, оказавшись в сложном положении, сумеет с честью из него выйти. Сейчас именно тот случай, можно доказать не случайность той сенсационной победы в Мадриде на старте группового турнира. Нужно постараться забить быстрый гол, тем более, что и с легендарным Серхио Рамосом оборона Реала не выглядела непроходимой, а при его отсутствии может стать еще более уязвимой.

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Конечно, желательно взять на вооружение рваный темп, заставить испанцев ошибаться и действовать с оглядкой на тылы. Хотя мне могут возразить, что и защита Шахтера не безгрешна, особенно учитывая два последних матча в Лиге чемпионов с менхенгладбахской Боруссией.

И все же, надеюсь, что 1 декабря Шахтер предстанет перед нами боеспособным, монолитным коллективом и, как минимум, не проиграет. В противном случае, трудно будет рассчитывать на еврокубковую весну", – отметил Столовицкий в комментарии meta-ratings.

К слову, матч Шахтер – Реал состоится уже сегодня, 1 декабря, начало игры в 19:55. "Горняки" с 4 пунктами занимают третье место в группе B.

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