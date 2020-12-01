"Я вірю, що і цього разу Шахтар, опинившись в складному становищі, зуміє з честю з нього вийти. Зараз саме той випадок, що можна довести не випадковість тієї сенсаційної перемоги в Мадриді на старті групового турніру. Потрібно постаратися забити швидкий гол, тим більше, що і з легендарним Серхіо Рамосом оборона Реала не виглядала непрохідною, а за його відсутності може стати ще вразливішою.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів

Звичайно, бажано взяти на озброєння рваний темп, змусити іспанців помилятися і діяти з оглядкою на тили. Хоча мені можуть заперечити, що і захист Шахтаря не безгрішна, особливо беручи до уваги два останні матчі в Лізі чемпіонів з менхенгладбахською Борусією.

І все ж, сподіваюся, що 1 грудня Шахтар постане перед нами боєздатним, монолітним колективом і, як мінімум, не програє. В іншому випадку, важко буде розраховувати на єврокубкову весну", – зазначив Столовицький у коментарі meta-ratings.

До слова, матч Шахтар – Реал відбудеться вже сьогодні, 1 грудня, початок гри о 19:55. "Гірники" із 4 пунктами посідають третє місце у групі B.

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