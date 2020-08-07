Тухель сломал ногу за 5 дней до матча против Аталанты

-
Манчестер Сити – Реал: конкуренты Зинченко и Лунина привозят голы, крутой футбол с бешеной интригойУкраина — 23:00 410
-
Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна ЦыганковаУкраина — 22:09 47290
-
Рух на последних секундах отобрал у Ингульца досрочную путевку в УПЛ, Волынь и Минай приблизились к элитеПервая лига — 19:58 7230
-
США обвинили Коломойского в выводе денег из Приватбанка и их незаконной легализацииУкраина — 15:15 1163
-
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/20Англия — 13:27 1031