Тухель сломал ногу за 5 дней до матча против Аталанты

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель получил повреждение незадолго до возобновления выступлений в Лиге чемпионов.

Немецкий специалист сломал ногу на одной из тренировок, информирует официальный Twitter клуба.

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Неприятный инцидент произошел вчера (6 августа) вечером. Врачи ПСЖ диагностировали у Тухеля растяжение левой голени с переломом пятой плюсневой кости. Пока неизвестно, повлияет ли это на работу 46-летнего наставника с командой.

Напомним, уже 12 августа ПСЖ встретится с Аталантой Руслана Малиновского в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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