toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН

Тухель сломал ногу за 5 дней до матча против Аталанты

22:55 - Читати українською
Тухель сломал ногу за 5 дней до матча против Аталанты
Томас Тухель / Reuters

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель получил повреждение незадолго до возобновления выступлений в Лиге чемпионов.

 

Немецкий специалист сломал ногу на одной из тренировок, информирует официальный Twitter клуба.

ПСЖ сообщил новости о травмированных перед Аталантой – Мбаппе и Верратти под вопросом, Курзава точно пропустит матч

Неприятный инцидент произошел вчера (6 августа) вечером. Врачи ПСЖ диагностировали у Тухеля растяжение левой голени с переломом пятой плюсневой кости. Пока неизвестно, повлияет ли это на работу 46-летнего наставника с командой.

Напомним, уже 12 августа ПСЖ встретится с Аталантой Руслана Малиновского в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для Вольфсбурга

blog_ava
Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова
22:09
47290
Теги
Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
26
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?