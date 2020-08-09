Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв Наполи в матче с тремя скандальными голами

Барселона в первом матче против Наполи добыла выездную ничью (1:1), что можно было бы считать неплохим результатом, но игровые проблемы каталонцев, помноженные на потерю дисквалифицированных Бускетса и Видаля, заставляли "кулес" нервничать. У неаполитанцев были проблемы со здоровьем Маноласа и Инсинье, однако оба начали в основе. В целом, оба тренера выпустили всех имеющихся в наличии лидеров.

Наполи сразу со стартовым свистком удивил фанатов и футболистов Барсы, захватив инициативу и уже на 2-й минуте едва не открыв счёт – это Мертенс получил передачу на левый край штрафной от Инсинье и выстрелил метров с пяти в ближний угол. Каталонцев спасла штанга! В следующие несколько минут Кальехон, Мертенс и Инсинье неудачно пробивали с линии штрафной, а Руй даже попытался перебросить тер Штегена 40 метров – неточно. Наказание за расточительность прилетело на 10-й минуте с углового, который заработал Месси (пробил в Кулибали), но оно было с привкусом скандала. Ракитич исполнил подачу, Лангле в прыжке замкнул в дальний угол, но перед этим грубо оттолкнул Демме в Кулибали. Арбитр Джюнейт Чакыр послушал помощников и указал на центр. 1:0!

Наполи пытался перехватить инициативу и даже заработал несколько перспективных стандартов, однако ничего интереснее удара Инсинье слёта в небо на 21-й минуте создать не удавалось. Барса имела лишь дальний выстрел Ракитича мимо ворот, но на 23-й минуте удвоила преимущество. Здесь нужно поблагодарить Месси: Лео получил поперечный пас на правый фланг от Суареса, обыграл двух защитников в штрафной, упал, поднялся, успел отклеиться от третьего и пробил ещё из-под двух – точно в дальний угол! Через две минуты добить неаполитанцев мог Суарес, который качнул ди Лоренцо и пробил под правую штангу, но уругвайцу немного не хватило точности.

Еще через пять минут каталонцы таки забили третий гол. Альба получил передачу по флангу от де Йонга и прострелил на Суареса в касание, а тот в касание же мощно пробил – Оспина парировал! Впрочем, Фрэнки получил отскок и красиво забросил мяч на дальнюю штангу, где Месси прошил Руя и с минимальной дистанции переиграл Оспину. Быть бы дублю, если бы не Чакыр – турок увидел у Лео игру рукой. Повторы не убеждали.

У Наполи в атаке вообще ничего не получалось, а вот у Месси получалось всё. На 40-й минуте Лео вырвался из-за спины Кулибали, а тот, выбивая мяч, врезал Лео по ноге. Это происходило в штрафной, и Чакыр, просмотрев повтор, назначил пенальти – похоже, что всё справедливо, хотя итальянцы так не считали.

Суарес с "точки" довел счёт до разгромного, однако в компенсированное к первому тайму время Ракитич в необязательной ситуации снёс Мертенса на входе в штрафную. Это был железный пенальти – его реализовал Инсинье. 3:1!

В перерыве Дженнаро Гаттузо снял с игры Демме, бросив в бой Лоботку. Станислав вместе с партнёрами попытался прижать Барсу на старте второго тайма: неаполитанцы заработали ряд стандартов, которые замыкал Кулибали, а на 53-й минуте Мертенс пробил после навеса от Кальехона – удар накрыли, а Инсинье с рикошета добил головой. Тер Штеген поймал мяч! Впрочем, напора итальянцев хватило минут на десять, после чего Барса постепенно отвела игру от своих ворот. Правда, хозяева и сами не обостряли.

На 60-х минутах инициатива окончательно перешла к "блаугранас", но в целом на поле ничего не происходило. Стало откровенно скучно. Тогда на 70-й минуте Гаттузо добавил к атаке Лосано и Политано – и уже на 71-й Ирвинг ударом головой замыкал подачу Инсинье. Выше ворот. И всё. Наполи не удавалось ничего, кроме целого ведра угловых, а Барселона и не пыталась обострять игру. Сетьен даже замен не проводил, а вот Гаттузо не останавливался – на 80-й минуте он выпустил Эльмаса и Милика. На 81-й минуте Аркадиуш таки забил гол, головой направив мяч под ближнюю штангу, но гол не засчитали из-за офсайда.

На 85-й минуте возродить интригу мог Лосано, который пробивал головой в красивом полете и попал в штангу, а потом ещё и сам слабо стрелял после обыгрыша Месси в штрафной – в обоих случаях тер Штеген контролировал ситуацию. Сетьен, тем временем, выпустил на поле юного Мончу, но приказа идти вперёд своим подопечным не отдал. Наполи же атаковал до последних минут, однако забить второй мяч итальянцы не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас" – 3:1.

Таким образом, Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там каталонцев ожидает Бавария.

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