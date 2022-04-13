Украинский форвард начал игру Ливерпуль – Бенфика в запасе, но появился на поле сразу после перерыва. Яремчук был малозаметен, однако сумел отличиться забитым голом.

На 73-й минуте после паса Алекса Гримальдо нападающий сборной Украины выбежал один на один с Алиссоном, обыграл его и поразил пустые ворота. Сначала арбитр гол не засчитал, однако VAR подтвердил, что украинец не был в офсайде. Таким образом, Яремчук сделал счет 3:2.

Это третий гол Романа в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в ворота Динамо (групповой турнир) и Аякса (1/8).

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