Яремчук забил в ворота Ливерпуля – видео третьего гола украинца в ЛЧ
Роман Яремчук отметился забитым голом в ответном матче 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – Бенфика.
Украинский форвард начал игру Ливерпуль – Бенфика в запасе, но появился на поле сразу после перерыва. Яремчук был малозаметен, однако сумел отличиться забитым голом.
На 73-й минуте после паса Алекса Гримальдо нападающий сборной Украины выбежал один на один с Алиссоном, обыграл его и поразил пустые ворота. Сначала арбитр гол не засчитал, однако VAR подтвердил, что украинец не был в офсайде. Таким образом, Яремчук сделал счет 3:2.
Это третий гол Романа в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в ворота Динамо (групповой турнир) и Аякса (1/8).
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