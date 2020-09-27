Матч плей-офф квалификации ЛЧ 2020/21 между киевским Динамо и бельгийским Гентом рассудят арбитры из Польши.

Главным арбитром встречи станет Шимон Марциняк. Его ассистенты – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери – Павел Рачковски, а за VAR будут отвечать Павел Гил и Томаш Квятковски. Все арбитры представляют Польшу, информирует официальный сайт УЕФА.

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Ранее 39-летний Марциняк уже обслуживал поединки с участием украинских команд. В частности, он работал на полуфинале Лиги Европы 2019/20, в котором Интер разгромил Шахтер со счетом 5:0.

Матч Динамо – Гент начнется 29 сентября в 22:00 на НСК Олимпийский. Поединок в Бельгии завершился триумфом киевлян со счетом 2:1.

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