Нападающий Бенфики Роман Яремчук доволен своей игрой в матче против Спартака, в котором он создал забитый мяч.

"Я счастлив. Сейчас непростое время, потому что я не прошел предсезонную подготовку. Спасибо тренеру за поддержку и всем фанатам тоже. Хочу всех поблагодарить.

Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0

Сыграть за Бенфику – это было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забить много голов. Язык? Мне только нужно время – я тоже хочу разговаривать на португальском", – цитирует Яремчука A Bola со ссылкой на Benfica TV.

Наслаждайся игрой за бокалом премиальной Żubrówka Czarna. Узнать больше о Żubrówka Czarna и коктейлях здесь.

Напомним, 25-летний украинец присоединился к Бенфике только 31 июля. Сейчас Яремчук еще набирает оптимальные кондиции, однако вчера Жорже Жезуш дал ему сыграть против московского Спартака. Роман в компенсированное время мощно пробил, и мяч рикошетом от защитников залетел в ворота.

Яремчук феерично дебютировал за Бенфику против Спартака – украинец создал гол и помог выбить россиян из Лиги чемпионов