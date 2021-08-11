Нападник Бенфіки Роман Яремчук задоволений своєю грою у матчі проти Спартака, в якому він створив забитий м'яч.

"Я щасливий. Зараз непростий час, тому що я не пройшов передсезонну підготовку. Спасибі тренеру за підтримку і всім фанатам також. Хочу всім подякувати.

Дебютний гол Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – Спартак Москва – 2:0

Зіграти за Бенфіку – це було неймовірно. Кожного дня я хочу тренуватися все більше, щоб забити багато голів. Мова? Мені лише потрібен час – я теж хочу розмовляти португальською", – цитує Яремчука A Bola з посиланням на Benfica TV.

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Нагадаємо, 25-річний українець приєднався до Бенфіки лише 31 липня. Наразі Яремчук ще набирає оптимальні кондиції, однак вчора Жорже Жезуш дав йому зіграти проти московського Спартака. Роман у компенсований час потужно пробив, і м'яч рикошетом від захисників росіян залетів у ворота.

Яремчук феєрично дебютував за Бенфіку проти Спартака – українець створив гол і допоміг вибити росіян з Ліги чемпіонів