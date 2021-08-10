Форвард сборной Украины Роман Яремчук теперь окончательно начал новый этап в карьере, впервые надев футбол "орлов".

Роман Яремчук перед матчем со Спартаком / Twitter Бенфики

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака украинец начинал на скамейке запасных.

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Когда "орлы" забили первый мяч, главный тренер португальцев Жорже Жезус решил предоставить Яремчуку игровое время. Роман вышел на 65-й минуте встречи, заменив Гонсалу Рамоса. Это дебют для украинского форварда в новом клубе!

Напомним, Бенфика заплатила за игрока "сине-желтых" 17 млн евро, Роман подписал контракт на 5 лет.

К слову, в первом матче Лиги чемпионов Бенфика уверенно одолела россиян со счетом 2:0. Роман Яремчук на эту встречу даже не попал в заявку.

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