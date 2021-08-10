Яремчук дебютував за Бенфіку в матчі Ліги чемпіонів проти Спартака
Форвард збірної України Роман Яремчук тепер остаточно розпочав новий етап у кар'єрі, вперше одягнувши футбол "орлів".
Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака українець розпочинав на лавці запасних.
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Коли "орли" забили перший м'яч, головний тренер португальців Жорже Жезус вирішив надати Яремчуку ігровий час. Роман вийшов на 65-й хвилині зустрічі, замінивши Гонсалу Рамоса. Це дебют для українського форварда у новому клубі!
Нагадаємо, Бенфіка заплатила за представника "синьо-жовтих" 17 мільйонів євро, Роман підписав контракт на 5 років.
До слова, у першому матчі Ліги чемпіонів Бенфіка впевнено здолала росіян з рахунком 2:0. Роман Яремчук на цю зустріч навіть не потрапив у заявку.
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