Форвард збірної України Роман Яремчук тепер остаточно розпочав новий етап у кар'єрі, вперше одягнувши футбол "орлів".

Роман Яремчук перед матчем зі Спартаком / Twitter Бенфіки

Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака українець розпочинав на лавці запасних.

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Коли "орли" забили перший м'яч, головний тренер португальців Жорже Жезус вирішив надати Яремчуку ігровий час. Роман вийшов на 65-й хвилині зустрічі, замінивши Гонсалу Рамоса. Це дебют для українського форварда у новому клубі!

Нагадаємо, Бенфіка заплатила за представника "синьо-жовтих" 17 мільйонів євро, Роман підписав контракт на 5 років.

До слова, у першому матчі Ліги чемпіонів Бенфіка впевнено здолала росіян з рахунком 2:0. Роман Яремчук на цю зустріч навіть не потрапив у заявку.

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