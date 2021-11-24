Янг Бойз – Аталанта – 3:3 – видео голов и обзор матча
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Швейцарский Янг Бойз расписал ничью с Аталантой в 5-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
39’ Жордан Сибачо
80’ Винсент Сьерро
85’ Сильван Хефти
Дуван Сапата 10’
Жозе Паломино 51’
Луис Муриэль 88’
10’ Дуван Сапата
39’ Жордан Сибачо
51’ Жозе Паломино
80’ Винсент Сьерро
85’ Сильван Хефти
88’ Луис Муриэль
Команда Руслана Малиновского неожиданно не смогла победить. Аталанта в начале каждого из таймов выходила вперед, но Янг Бойз находил в себе силы отыграться. Более того, во второй половине матча швейцарцы повели в счете. Однако Муриэль со штрафного принес бергамаскам ничью.
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Перед завершающим туром у Аталанты 6 очков и третье место в группе F. Итальянцам нужно будет побеждать Вильярреал, чтобы выйти в плей-офф. У Янг Бойз 4 зачетных пункта и призрачные шансы хоть на Лигу Европы.
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