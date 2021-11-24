Швейцарский Янг Бойз расписал ничью с Аталантой в 5-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Команда Руслана Малиновского неожиданно не смогла победить. Аталанта в начале каждого из таймов выходила вперед, но Янг ​​Бойз находил в себе силы отыграться. Более того, во второй половине матча швейцарцы повели в счете. Однако Муриэль со штрафного принес бергамаскам ничью.

Аталанта спасла огненную ничью с Янг Бойз – Малиновский получил лучшую оценку, но остался в стороне от перестрелки

Перед завершающим туром у Аталанты 6 очков и третье место в группе F. Итальянцам нужно будет побеждать Вильярреал, чтобы выйти в плей-офф. У Янг Бойз 4 зачетных пункта и призрачные шансы хоть на Лигу Европы.