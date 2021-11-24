Команда Руслана Маліновського несподівано не змогла перемогти. Аталанта на початку кожного з таймів виходила вперед, але Янг Бойз знаходив у собі сили відігратися. Ба більше, у другій половині матчу швейцарці повели в рахунку. Однак Мурієль зі штрафного приніс бергамаскам нічию.

Аталанта врятувала вогняну нічию з Янг Бойз – Маліновський отримав найкращу оцінку, але залишився осторонь перестрілки

Перед завершальним туром в Аталанти 6 очок та третя сходинка в групі F. Італійцям потрібно буде перемагати Вільяреал, аби вийти у плей-офф. У Янг Бойз 4 залікових пункти і примарні шанси бодай на Лігу Європи.