Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт ответил на критику после трёх поражений подряд в исполнении своей команды перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с Интером.

Многие болельщики и эксперты считают, что причиной спада в результатах Бенфики является неделя отпуска во время международной паузы, которую тренер предоставил своим игрокам.

"Думаю, они были лучше нас": Шмидт отдал должное Интеру в матче против Бенфики

"Конечно, отпуск повлиял! Отпуск очень положительно сказался на футболистах, которые отдыхали. Проблемой были те, кто ездил в сборные и не играл – много путешествовал, почти не тренировался и не играл. Вот почему они потеряли свой ритм и игровую форму. Но сейчас самое время это вернуть. У нас было достаточно игр и тренировок для этого. Мы не хотим искать оправдания – игроки должны продемонстрировать свои способности. Мы очень амбициозная команда, и мы ждём, что игроки наберут форму и станут лучше – тактически и технически. В последних матчах у нас были проблемы в тактическом плане.

Верю ли я в камбэк в Милане? Конечно, я всегда верю в свою команду. Мы уже много раз показывали, что способны забивать даже на выезде и в очень важных матчах. В первом матче с Интером мы создали хорошие моменты, но не смогли забить.

Главное – верить в то, что мы сможем всё исправить", – цитирует Шмидта Mais Futebol.

Матч Интер – Бенфика состоится в среду, 19 апреля. В первой встрече в Лиссабоне "нерадзурри" оказались сильнее со счётом 2:0.

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