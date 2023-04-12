"В Италии мы должны победить. Разница в два мяча – это не лучше, но мы должны в это верить. Это был уравновешенный матч, с небольшим количеством моментов. Во втором тайме мы давили больше, но пропустили. Мы пытались создавать моменты, но это нелегко против этой команды, которая очень хорошо организована и защищается с большим количеством игроков. Вот и вся история матча. Это часть футбола, иногда мы проигрываем.

Первый гол Бареллы "со второго этажа" в видеообзоре матча Бенфика – Интер – 0:2

На мой взгляд, пенальти – это плохое решение арбитра. При этом мы сделали все возможное. Думаю, они были лучше нас. Они забили те моменты, которые имели. Думаю, у нас были равные возможности, но мы не смогли забить. В этом соревновании мы постоянно играем против очень хороших команд и эти команды очень эффективны и умеют выигрывать такие матчи. Непросто играть в Милане, пропустив два мяча, нам придется атаковать и при этом не пропускать", – цитирует наставника португальцев. L'Équipe.

Напомним, что Бенфика проиграла Интеру со счетом 0:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 19 апреля.

Интер уверенно победил Бенфику – миланцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию и сделали серьезную заявку на полуфинал