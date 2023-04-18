Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт відповів на критику після трьох поразок поспіль у виконанні своєї команди перед повторним чвертьфіналом Ліги чемпіонів з Інтером.

Багато вболівальників та експертів вважають, що причиною спаду в результатах Бенфіки є тиждень відпустки під час міжнародної паузи, який тренер надав своїм гравцям.

"Думаю, вони були кращими за нас": Шмідт віддав належне Інтеру в матчі проти Бенфіки

"Звичайно, відпустка вплинула! Відпустка дуже позитивно позначилася на футболістах, які відпочивали. Проблемою були ті, хто їздив до збірних і не грав – багато подорожував, майже не тренувався і не грав. Ось чому вони втратили свій ритм та ігрову форму. Але зараз саме час це повернути. У нас було достатньо ігор і тренувань для цього. Ми не хочемо шукати виправдання – гравці мають продемонструвати свої здібності. Ми дуже амбітна команда, і ми чекаємо, що гравці наберуть форму і стануть кращими – тактично і технічно. В останніх матчах у нас були проблеми в тактичному плані.

Чи вірю я в камбек у Мілані? Звичайно, я завжди вірю у свою команду. Ми вже багато разів демонстрували, що здатні забивати навіть на виїзді і в дуже важливих матчах. У першому матчі з Інтером ми створили хороші моменти, але не змогли забити.

Головне – вірити в те, що ми зможемо все виправити", – цитує Шмідта Mais Futebol.

Матч Інтер – Бенфіка відбудеться в середу, 19 квітня. У першій зустрічі в Лісабоні "нерадзуррі" виявилися сильнішими з рахунком 2:0.

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