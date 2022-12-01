– В осенней части сезона вы провели за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, забили 4 гола – по два в УПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионском турнире смогли дважды расстроить Реал – в Мадриде и Польше. Это самые ценные для вас голы в последнее время?

– Наверное, да. Но, честно говоря, мне также очень понравился мой первый гол в чемпионате Украины после возвращения в Шахтер. Я его забил в игре с Металлистом (6:1).

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– А в целом вы довольны своей статистикой в ​​осенней части сезона?

– Конечно, всегда хочется большего. И предпосылки для этого у меня были. Но могу сказать, что показатели нормальные, а хотелось бы большего.

– Гол в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу – это были сверхэмоции. Или он оставил совсем другие воспоминания?

– На самом деле, я сразу не понял, что такое сделал и что произошло. Наверное, только после матча пришло понимание того, что я смог отличиться голом в ворота Реала на его поле. Мой гол получился очень важным в психологическом плане для команды. Это было в конце первого тайма. Тогда я играл центрфорварда, к тому моменту уже так набегался, что даже не понял, что забил и как я смог это сделать. На ту игру смогла приехать моя жена. Я думал после гола показать ей сердце, но физических сил тогда уже не было для этого, – вспомнил Зубков в интервью Sport.ua.

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