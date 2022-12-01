– В осінній частині сезону ви провели за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, забили 4 голи – по два в УПЛ та у Лізі чемпіонів. У чемпіонському турнірі змогли двічі засмутити Реал – у Мадриді та Польщі. Це найцінніші для вас голи останнім часом?

– Напевне, так. Але, правду кажучи, мені також дуже сподобався мій перший гол у чемпіонаті України після повернення до Шахтаря. Я його забив у грі з Металістом (6:1).

"Стиль гри схожий з Дані Алвесом та Срною": новачку Шахтаря роздають величезні аванси

– А загалом ви задоволені своєю статистикою в осінній частині сезону?

– Звичайно, завжди хочеться більшого. І передумови для цього я мав. Але можу сказати, що показники нормальні, а хотілося б більшого.

– Гол у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу – це були надемоції. Чи він залишив зовсім інші спогади?

– Насправді, я одразу й не зрозумів, що таке зробив і що сталося. Напевно, тільки після матчу прийшло розуміння того, що я зміг відзначитись голом у ворота Реала на його полі. Мій гол вийшов дуже важливим у психологічному плані для команди. Це було наприкінці першого тайму. Тоді я грав центрфорварда, на той момент вже так набігався, що навіть не зрозумів, що забив і як я зміг це зробити. На ту гру змогла приїхати моя дружина. Я думав після голу показати їй серце, але фізичних сил тоді вже не було для цього, – пригадав Зубков в інтерв'ю Sport.ua.

Ціль Шахтаря, поляк з Італії, новий Компані та син біженців із Судану – десять неочевидних юних талантів ЧС-2022