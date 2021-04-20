Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не розуміє, за яким принципом відбирались команди у Європейську Суперлігу.

"На даний момент я краще подивлюся на чемпіонів Сан-Маріно, ніж на гру двох лондонських клубів. Я не знаю, як вони заслужили запрошення у Суперлігу. Арсенал і Тоттенхем – це посміховисько", – цитує Невілла Squawka.

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Після 32-х турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, а "каноніри" посідають 9-те місце.

Нагадаємо, до скандальної Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі